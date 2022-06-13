Кевин Гарнетт: «Рашид Уоллес — один из лучших тяжелых форвардов в истории»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Кевин Гарнетт считает, Рашид Уоллес очень поможет «Лейкерс» в качестве ассистента главного тренера.
«Я думаю, что это здорово для «Лейкерс». Энтони Дэвису не хватает такого авторитета, который будет оказывать на него влияние.
Рашид Уоллес — один из лучших тяжелых форвардов, когда-либо игравших в нашей лиге, он полон знаний. Он еще не поделился этими знаниями с миром, но я несколько раз разговаривал с ним о баскетболе, он – гений и выдающийся мыслитель», – сказал Гарнетт.
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