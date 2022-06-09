Кендрик Перкинс: «В следующем сезоне Энтони Дэвис будет в Топ-5 игроков НБА»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что новые тренеры Дарвин Хэм и Рашид Уоллес помогут звездному форварду команды Энтони Дэвису повысить уровень своей игры.

«Сочетание Дарвина Хэма и позволит Энтони Дэвису войти в Топ-5 игроков в следующем сезоне! Эти двое собираются вытащить весь потенциал из Эй Ди», – написал Кендрик Перкинс в твиттере.

Дэвис провел 81 матч за последние два года (включая плей-офф-2021). Его показатели в нынешнем сезоне составили 23,2 очка, 9,9 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

Хэм назначен главным тренером «Лейкерс» вместо уволенного Фрэнка Вогеля. Уоллес недавно был приглашен на должность ассистента Хэма.

Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф