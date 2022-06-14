Дражен Анзулович продолжит тренировать «Енисей»

Теги Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович продолжит работу с командой.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», в ближайшее время клуб объявит о продлении контракта с Анзуловичем на сезон-22/33.

Отмечается, что в клубе довольны прогрессом российских игроков и отношением хорвата к легионерам. 

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ красноярский клуб занял 7-е место. В плей-офф коллектив Анзуловича уступил «Зениту» со счетом 0-3 в серии.

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