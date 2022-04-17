Дражен Анзулович: «Енисей» показал недопустимый уровень, игроки лишились ритма»

Главный тренер остался недоволен игрой команды в матче против «Астаны» (76:65) в Единой лиге ВТБ.

«Во-первых, поздравляю моих игроков с победой. Было очень важно закончить регулярный сезон на мажорной ноте. Однако нужно быть честным и признать, что сегодня мы не вышли ни на какой уровень, чтобы побеждать в матче . Мы совершили 21 потерю, мы не забивали легкие очки как из-под кольца, так и в проходе. Это недопустимый уровень.

Есть одно оправдание, и, возможно, эта ситуация стала очень важной для игроков. С момента последней игры прошли уже две недели и у нас не было возможности сыграть товарищеский матч. Игроки лишились ритма, вышли из нужных игровых кондиций с точки зрения частых матчей. Это можно считать очень маленьким оправданием», – сказал Анзулович.

Благодаря победе в заключительном матче регулярного чемпионата «Енисей» (6-12) может подняться на седьмое место, если (6-11) проиграет сегодня .

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