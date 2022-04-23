Дражен Анзулович: «Уровень на стороне «Зенита», но «Енисей» должен показывать желание бороться»

Главный тренер «Енисея» отметил недостаток мотивации у игроков своей команды в первом матче плей-офф лиги ВТБ против (55:104, 0-1).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это команда абсолютно другого уровня. Но главной проблемой для меня стало то, что мы пропустили 33 очка в первой четверти и не проявили характера и желания бороться.

Мы прекрасно понимаем, что качество и уровень на стороне соперника, но мы должны показывать желание бороться. В понедельник мы будем стараться играть гораздо лучше, чем сегодня. Я не думаю, что это будет большой проблемой, учитывая, что сегодня мы на площадку не вышли», – заявил Анзулович.

проиграл первую четверть встречи со счетом 11:33.

Следующий матч серии между командами состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге.

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