Дражен Анзулович – о поражении «Енисея» от «Зенита»: «Уровень команд несопоставим»

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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович после поражения от «Зенита» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (55:82, 0-3) признал, что красноярская команда сильно уступает петербургской в уровне игроков.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Если говорить объективно, то уровень команд несопоставим. Мы не близки по уровню игроков к игрокам «Зенита».

Однако я должен поблагодарить игроков за старания, за борьбу, которую они навязали сегодня. Особенно нужно учитывать отягчающее обстоятельства – на площадке нам не хватило умных баскетбольных решений.

Также у нас возникли проблемы с физической готовностью, для некоторых игроков очень сложно играть столько матчей в короткий промежуток времени», – сказал Анзулович.

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