Дражен Анзулович: «Сегодня я горжусь своими игроками»

Главный тренер заявил, что гордится своими игроками, которые дали бой на выезде во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (75:83, 0-2).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Но также поздравляю своих игроков с отличной борьбой, с тем, как они играли сегодня. Прекрасно понимаем, что эта игра не имела ничего общего с тем, что произошло позавчера. На площадке была абсолютно другая игра.

Прекрасно понимаем разницу в качестве. У «Зенита» гораздо более сильный состав, сильный тренер. Это сильный, большой клуб. Однако мы всегда настраиваемся бороться и делать все возможное для того, чтобы постараться победить.

И сегодня я горжусь своими игроками, потому что они сделали то, о чем мы договаривались», – сказал Анзулович.

Третий матч серии состоится 28 апреля в Красноярске.

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