Дражен Анзулович: «Сегодня я горжусь своими игроками»

Теги Зенит Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович заявил, что гордится своими игроками, которые дали бой «Зениту» на выезде во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (75:83, 0-2).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Но также поздравляю своих игроков с отличной борьбой, с тем, как они играли сегодня. Прекрасно понимаем, что эта игра не имела ничего общего с тем, что произошло позавчера. На площадке была абсолютно другая игра.

Прекрасно понимаем разницу в качестве. У «Зенита» гораздо более сильный состав, сильный тренер. Это сильный, большой клуб. Однако мы всегда настраиваемся бороться и делать все возможное для того, чтобы постараться победить.

И сегодня я горжусь своими игроками, потому что они сделали то, о чем мы договаривались», – сказал Анзулович.

Третий матч серии состоится 28 апреля в Красноярске.

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