Кайри Ирвинг: «Я думал, что планета Земля принадлежит людям. Так почему я плачу за то, чтобы жить здесь?»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг задался философским вопросом на своей странице в Twitter.
«Я думал, что планета Земля принадлежит людям. Так почему я плачу за то, чтобы жить здесь?
О, дайте угадаю, «потому что так устроена жизнь», – написал Ирвинг.
Кайри Ирвинг – самый странный игрок НБА: верит в плоскую Землю, отгоняет злых духов шалфеем и считает индейцев семьей. Его татуировки рассказывают еще больше
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Загадочный пост вместо превью. Кайри Ирвинг и край, до которого он смог дойти