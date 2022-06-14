Кайри Ирвинг: «Я думал, что планета Земля принадлежит людям. Так почему я плачу за то, чтобы жить здесь?»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг задался философским вопросом на своей странице в Twitter.

«Я думал, что планета Земля принадлежит людям. Так почему я плачу за то, чтобы жить здесь?

О, дайте угадаю, «потому что так устроена жизнь», – написал Ирвинг.

Кайри Ирвинг – самый странный игрок НБА: верит в плоскую Землю, отгоняет злых духов шалфеем и считает индейцев семьей. Его татуировки рассказывают еще больше

«Тайные общества внедряют вакцины, чтобы подключить черных к компьютеру по плану Сатаны». Кайри Ирвинг возглавил антипрививочников НБА

Загадочный пост вместо превью. Кайри Ирвинг и край, до которого он смог дойти