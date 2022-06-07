Билл Симмонс: «Обмен Кайри Ирвинга в «Хит»? Потенциал этой связки безграничен»

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс считает, что «Майами» стоит приобрести разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.
«Как насчет обмена Лаури и Данкана Робинсона за Кайри и Джо Харриса? Кайри в культуре «Хит» – потенциал этой связки безграничен. Думаю, Споэльстра согласился бы поработать с ним. Он бы сказал: «Мы отлично справились с Джимми Батлером. Давайте продолжать это безумие», – сказал Симмонс.
Батлер перешел в «Майами» в 2019 году. С ним команда выходила в финал НБА (2020) и в финал Восточной конференции (2022).
Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Ранее сообщалось, что клуб может обменять игрока этим летом.
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