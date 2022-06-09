Чарльз Баркли: «На месте «Бруклина» я бы сказал Ирвингу: «Эй, парень, мы не можем тебе доверять»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что останется в «Бруклине» в следующем сезоне, но клубу стоит посмотреть на поведение разыгрывающего, прежде чем подписывать с ним новый контракт.

«На месте я бы сказал: «Эй, парень, мы не можем тебе доверять. Мы не знаем, что ты сделаешь в следующий раз».

Мы заплатим тебе эти 40 миллионов долларов за следующий сезон, чтобы посмотреть, будешь ли ты вести себя правильно. Потому что, если ты не будешь вести себя правильно с 40 миллионами долларов, ты определенно не будешь вести себя правильно с 240 миллионами», – сказал Баркли.

По текущему соглашению у Ирвинга есть опция игрока на следующий сезон стоимостью 36,7 миллиона долларов. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом.

Согласно сообщению New York Post, Ирвинг, скорее всего, подпишет новый контракт с клубом на условиях неполной гарантии.

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