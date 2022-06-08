Кайри Ирвинг может подписать новый контракт с «Нетс» с 15%-ми бонусами (New York Post)

Разыгрывающий , скорее всего, подпишет новый контракт с клубом на условиях неполной гарантии, сообщает New York Post.

По текущему соглашению у Ирвинга есть опция игрока на следующий сезон стоимостью 36,7 миллиона долларов. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом.

Кайри пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Ранее сообщалось, что клуб может обменять игрока этим летом.

«Скорее всего, он останется. Я бы дал ему такую же зарплату, как сейчас. Они могут предложить ему контракт ниже максимального с бонусами, которые позволяют достичь максимума.

В этом году бонусы ограничены 15 процентами от годовой зарплаты. Ему придется отказаться от опции игрока и договориться о новом контракте на этих условиях», – заявил анонимный функционер .

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство