Крис Бруссард: «Дайте Кайри Ирвингу 3-летний контракт с частичной гарантией и сможете выиграть на Востоке»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард высоко оценил шансы на успешное выступление в сезоне-2022/23, если команда сохранит разыгрывающего .

По текущему соглашению у Кайри есть опция игрока на следующий год стоимостью 36,7 миллиона долларов. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом.

Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Ранее сообщалось, что клуб может обменять баскетболиста.

«Кайри, КейДи, Бен Симмонс и Сет Карри — такая команда может побороться за победу на Востоке. Я бы не стал давать Кайри максимальное продление на длительный срок без каких-либо условий. Меня устроили бы 3 года и бонусы, для получения которых ему придется провести определенное количество игр», – сказал Бруссард.

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