Евгений Пашутин – о составе «Пармы»: «Ожидаются большие изменения»

Новый главный тренер «Пармы» в интервью «Матч ТВ» заявил, что в составе пермской команды ожидаются большие изменения, переговоры с игроками уже идут.

— Какие позиции по игрокам необходимо укрепить команде?

— Этот вопрос сейчас открытый. Потому что фактически, думаю, большие изменения ожидаются. Но сейчас обо всем этом сложно говорить, потому что сейчас это только обсуждается. Кандидатов много, но конкретные фамилии пока не назову.

— Но все же, за в минувшем сезоне прилично сыграл опытный форвард , хорошо знакомый вам по работе в УНИКСе и «Локомотиве». Сейчас контракт у игрока закончился. Клуб и баскетболист подпишут новое соглашение?

— Не хочу сейчас уходить в конкретику. Сейчас формируется состав, идут разговоры и переговоры по игрокам. Это все в процессе.

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