Евгений Пашутин – основной кандидат на пост главного тренера «Пармы»

является основным кандидатом на пост главного тренера пермской «Пармы», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

53-летний специалист в минувшем сезоне руководил «Уралмашем» и привел клуб из Екатеринбурга к победе в Суперлиге-1.

До этого Пашутин был главным тренером «Локомотива-Кубань», «Автодора», «Канту», УНИКСа, ЦСКА, петербургского «Спартака», а также основной и молодежных сборных России.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Шушаков, руководивший после ухода Казиса Максвитиса, покинет пост главного тренера, но может остаться в тренерском штабе команды.

«Уралмаш» – с титулом, Пашутин – непобедимый, бывший чемпион – без медалей. Итоги плей-офф суперлиги-1