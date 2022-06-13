Евгений Пашутин: «Очень благодарен «Уралмашу», но все-таки есть желание поработать в Лиге ВТБ»

Новый главный тренер «Пармы» отметил, что одной из причин его ухода из «Уралмаша» стало желание работать в команде лиги ВТБ.

«Хотел бы поблагодарить Виктора Владимировича Ганиеко, руководство и болельщиков «Уралмаша» за оказанную мне поддержку, за интересную работу. Команда «Уралмаш» сейчас взяла высоту, к которой шла много-много лет. Я очень рад этому и хотел бы пожелать клубу, чтобы эти традиции продолжились.

Как я понимаю, скорее всего, «Уралмаш» не попадает в Единой лигу. Очень благодарен «Уралмашу», но все-таки есть желание поработать в Лиге ВТБ.

Плюс «Парма» — клуб с традициями. Благодарю руководство пермского клуба в лице Сергея Богуславского и Александра Башминова. Я понимаю, что «Парма» является продолжателем больших победных традиций «Урал-Грейта» и Сергея Кущенко, который создал этот клуб. В Перми очень преданные болельщики, которые любят баскетбол и создают мощную поддержку на трибунах, здесь на матчах всегда собирается полный зал.

Это большой вызов и большая ответственность для меня. Наша задача — вернуть победные традиции, создать боеспособный коллектив с характером и харизмой, команду, которая будет бороться за каждый сантиметр на площадке и радовать болельщиков. При этом также очень важно помогать развивать молодежь.

Я думаю, что мы объединимся и создадим характерную боеспособную команду, которая будет идти к своей цели и стараться занять как можно более высокое место в Единой лиге. Традиции клуб возрождает, но нужно делать еще шаг вперед. — не просто клуб Единой лиги, а характерный клуб, который стоит на верном пути и приложит все усилия, чтобы стать еще лучше», – передает слова Пашутина «Матч ТВ».

«Уралмаш» – с титулом, Пашутин – непобедимый, бывший чемпион – без медалей. Итоги плей-офф суперлиги-1