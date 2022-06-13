Евгений Пашутин возглавил «Парму»

объявила о назначении на пост главного тренера.

Российский специалист и пермский клуб подписали соглашение на три года по схеме 2+1.

Пашутин – один из самых титулованных тренеров России. Чемпион Европы среди молодежных команд (2005), чемпион лиги ВТБ (2010), обладатель Кубка России (2010), обладатель Кубка Европы (2011, 2013), член зала славы Единой лиги ВТБ (2019), чемпион Суперлиги (2022).

Пашутин имеет многолетний опыт работы в таких клубах как ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Канту», «Автодор» и «Уралмаш».

В 2022 году Пашутин возглавил «Уралмаш» из Екатеринбурга и не потерпел с командой ни одного поражения в 23 матчах, став чемпионом Суперлиги-1.

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