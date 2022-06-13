Евгений Пашутин: «Возглавить «Парму» – это большая честь и ответственность»

Новый главный тренер «Пармы» прокомментировал назначение в пермский клуб.

«Возглавить – это большая честь и ответственность! Пермский клуб продолжает славные традиции легендарной команды «Урал-Грейт». В Перми очень любят и болеют за свою команду. Пермский болельщик уважает яркий, красивый и победный баскетбол.

Хочу поблагодарить руководство пермского клуба – Богуславского Сергея Станиславовича и Башминова Александра Васильевича – за доверие и возможность возглавить «Парму».

Нам предстоит большая работа по всем направлениям для того, чтобы быть боеспособным и голодным до побед коллективом с характером и жаждой борьбы. Чтобы быть командой, способной бороться за самые высокие цели и задачи. Хочу обратиться и к пермским болельщикам, которые являются самыми энергичными, яркими и любящими свою команду. Мы приложим все усилия, энергию и покажем характер, чтобы команда радовала вас красивой игрой и яркими победами!» – заявил Пашутин.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы