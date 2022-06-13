Старший тренер «Тренировочного лагеря РФБ х УГМК»: «Это поколение – одно из самых надежных, которые я видел в российском женском баскетболе»

Старший тренер «Тренировочного лагеря х УГМК» для игроков не старше 14 лет Момир Тасич подвел итоги сбора.

«По амплуа уже видно, как эти девушки будут играть во взрослом баскетболе. И я рад, что у большинства многое должно получиться. Рад и тому, что они пока не сформировались физически. Есть потенциал, они еще вырастут и будут лучше развиты. Но необходимо также развиваться технически и тактически. Считаю, что выбор участников лагеря у РФБ был правильным. Да, есть другие хорошие игроки, которые в него не попали, но это – только начало. Для них это должно стать большой мотивацией для того, чтобы попасть на следующие сборы.

Могу добавить лично от себя. Удивило то, насколько серьезно девчонки в таком возрасте относятся ко всем заданиям. Это касается и тренировок, и товарищеской игры, и встреч с гостями. Все вели себя великолепно, что большая редкость – все-таки они еще дети. Мне кажется, что это поколение – одно из самых надежных, которые я видел в российском женском баскетболе. И по индивидуально сильным личностям, и как команда. И очень талантливое в плане атакующих действий», – сказал сербский специалист.

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