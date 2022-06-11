РФБ и «Матч ТВ» заключили новый договор о сотрудничестве

РФБ и телеканал «Матч ТВ» заключили новый договор о сотрудничестве.

В сезоне-2022/23 увеличится эфирное время, посвященное баскетболу. В рамках соглашения на телеканалах и цифровых платформах субхолдинга «Матч ТВ» будут транслироваться не только игры лиги ВТБ, но и самые интересные баскетбольные события в рамках женской Парибет Премьер-лиги, мужской Парибет Суперлиги, а также женского и мужского Кубка России и российских соревнований по баскетболу 3х3.

Кроме того, эфир будет наполнен актуальным контентом, который будет выходить на тематических каналах. Это будут различные передачи («Топ 10 лучших моментов мужской Суперлиги», «Видео сюжеты «Го, Баскет» и другие), которые станут подробно освещать самые важные события в российском баскетболе.

«Новое соглашение с «Матч ТВ» имеет большое значение. Его результатом станут подробное освещение не только чемпионатов мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги, но и чемпионата России по баскетболу 3х3, проекта «тихий!баскетбол», а также различных программ, которые есть у Российской Федерации Баскетбола. Для нас это очень важно. является главной спортивной платформой, которая в настоящий момент есть в нашей стране. К тому же это знаковая история: помимо соревнований профессиональных лиг на федеральный канал попадут и российские регионы», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

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