Андрей Кириленко: «Команды Суперлиги могут конкурировать в Лиге ВТБ, хочется увидеть там 16-18 клубов»

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился ожиданиями от возможного расширения Единой лиги ВТБ в следующем сезоне.

«Здорово, что лига обратила внимание на команды Суперлиги. Я считаю, что они давно заслужили повышение в классе. И в идеальном мире, конечно, нам хотелось бы, чтобы был постоянный переход топовой команды первого дивизиона в следующий. Здесь есть и плюсы, и минусы. Конечно, по уму так должно быть. Но, как показывает практика, все равно должны быть критерии допуска.

Если команды хотят играть в топовой лиге, они должны иметь хорошую арену, определенный бюджет, гарантии региона. Потому что никто не хочет видеть в турнире команды-однодневки, которые зашли, а на следующий год бюджет закончился. В первом дивизионе могли финансирование поддерживать, а в топовой лиге этого уже недостаточно — и, конечно, команда сдувается. Такого хочется избежать.

Понимаю опасения Единой лиги по этому поводу. Но иногда критерии просто очень большие, и сложно командам из регионов их выполнить. Ну не у всех команд есть огромные арены. «Самара» сейчас построила дворец — у нее есть возможность. Но семь лет назад, когда мы начинали работать с первым дивизионом, нашей задачей было создать условия для конкуренции. Чтобы было как можно больше конкурентоспособных клубов. И мы пришли к этому.

Этот сезон Суперлиги был великолепным — кроме чемпионов из , здорово показали себя и «Руна», и , и МБА, и «Темп-СУМЗ-УГМК». Вот пять команд, которые в принципе по спортивному уровню уже готовы пробовать себя в Единой лиге. Да, может быть, пока не бороться с «большой четверкой», но с «Нижним Новгородом», , «Астаной» и «Цмоками» эти команды могут бороться на равных и какую-то конкуренцию оказывать.

По остальным критериям — да, наверное, не все еще готовы к повышению. Но и это шаг за шагом улучшается. Я жду, например, от Екатеринбурга следующего шага. Великолепная команда «Уралмаш» уже есть, а хороший дворец по идее должен появиться в ближайшее время. Это все звенья одной цепи. Самой команды мало — к ней нужно обеспечение.

Та же — великолепный пример коммерческой истории, — как, кстати, и «Уралмаш», – когда человек приходит, вкладывает свои личные деньги, и шаг за шагом его команда прогрессирует. И играет хорошо.

Конечно, мне хочется, чтобы в Единой лиге было как можно больше наших клубов и полноценный чемпионат в плане количества участников. 16-18 команд – это идеал, который должен быть в чемпионате. Но это мое видение. У Единой лиги 12 команд в этом сезоне было. Пожалуй, маловато. Хочется, чтобы побольше было», – сказал Кириленко.

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