Андрей Кириленко: «В течение двух-трех лет потолок зарплат придет к жестким рамкам, чтобы уравнять шансы команд»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о планах ввести потолок зарплат для клубов.

«Начиная со следующего года и в первом дивизионе у мужчин, и в Премьер-лиге у женщин будет действовать потолок зарплат. Это решенное дело. Формат пока утверждается, но потолок точно будет введен со следующего сезона. Пока — в смягченном виде: если контракты были заключены давно, естественно, мы не будем их трогать.

Думаю, что в течение двух-трех лет потолок придет к жестким рамкам, когда будет контроль. Для того чтобы немножко уравнять шансы и поддержать те команды, которые в нижней части таблицы, у кого есть проблемы с финансированием. Они, может быть, в конкурентном смысле не всегда дотягивают. А есть, наоборот, клубы очень богатые, у которых есть возможности тратить деньги. Не то что мы хотим искусственно их уравнять. Но все равно я считаю, что, если клубы могут очень много денег тратить и способны платить некий «налог на роскошь», они просто обязаны поддерживать те клубы, которые недотягивают, чтобы у нас чемпионат был более-менее конкурентоспособный.

Потолок зарплат давно обсуждался, но его не хотели вводить из-за участия наших клубов в еврокубках.

Мы бы делали это в любом случае. Это не зависело от того, будут еврокубки или нет. Потолок зарплат их не учитывает. Пожалуйста, в еврокубках можете играть кем угодно. Внутренний чемпионат – соответствуйте определенным стандартам.

Будет ли публиковаться бюджет в таком случае?

Нет. Мы спрашиваем у клубов даже не бюджеты, а только зарплатные ведомости. При этом контракты игроков — это конфиденциальная информация, только для внутреннего пользования и нашего понимания, кто сколько тратит на игроков.

Может, не как в НБА, а как Лига ВТБ делает? Расход, доход и т.д.

Посмотрим. У нас нет такой задачи. Для чего? Я понимаю, это интересно прессе и болельщикам — посудачить об этом. Но какой плюс мы из этого извлекаем? Никакого. Нам ничего это не дает. Ни плюса, ни минуса. Грубо говоря, это просто информация, которой можно поспекулировать, пообсуждать. Но наша задача-то все равно спортивная – постараться подтянуть по уровню последнюю команду к первой. Не искусственно, а оказать какую-то помощь тем, кто внизу.

Для того правило и вводится: чтобы лидеры не уходили в небо в одиночестве, а подтягивали нижнюю часть таблицы к себе поближе. Главная цель – уменьшить разбор по уровню участников и дать возможность командам получить какие-то финансы. Куда это приведет, мы пока не знаем — потому что никто в российском баскетболе еще этого не пробовал. Но я считаю и вижу, что этот шаг в дальнейшем нам даст очень много плюсов», – сказал Кириленко в интервью «Чемпионату».

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