Андрей Кириленко: «Из-за некоего политического мнения многие отказываются играть с российскими командами»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о причинах отстранения российских команд от участия в международных турнирах.

«Естественно, сейчас очень большое влияние некоего политического мнения нам не позволяет участвовать ни в еврокубках, ни в турнирах сборных. Потому что там многие команды просто отказываются играть. Я понимаю прекрасно .

Условно, вот в сентябре будет чемпионат Европы. ФИБА говорит: «Окей, Россия играет». А 20 стран, которые там участвуют, говорят: «А мы не будем играть». И что, мы чемпионы? ФИБА дисквалифицировала 20 команд, и Россия стала чемпионом? Как минимум это странно. И нам самим будет не очень комфортно, если мы будем чемпионами в такой ситуации.

Когда говорят, что спорт вне политики, все равно это политика. И мы все прекрасно это знаем. Но мы-то как раз не политики. Мы играем в баскетбол и занимаемся баскетболом. Если два года назад все были вирусологами, сейчас все стали политиками. Моя задача не изменилась — уделять максимальное внимание баскетболу. И отталкиваться от существующих условий, какими бы они ни были», – сказал Кириленко.

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