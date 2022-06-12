Евгений Богачев: «Сделали предложение Велимиру Перасовичу по контракту, ждем ответа»

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Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил возможность продолжения сотрудничества с главным тренером команды Велимиром Перасовичем.

«В целом, доволен его работой. Долгое время – почти 4 месяца – УНИКС возглавлял турнирную таблицу Лиги ВТБ. Были громкие победы, но, конечно, не обошлось и без ошибок и поражений от соперников классом ниже – например, в Саратове от «Автодора».

Тренеры в УНИКСе, как правило, задерживаются не на один год. Станислав Еремин возглавлял команду на протяжении 7 лет, Евгений Пашутин – в общей сложности 5, Димитрис Прифтис провел в Казани 4 сезона. Кстати, работой греческого специалиста я тоже был доволен, ведь год назад мы стали вице-чемпионами Единой Лиги ВТБ, вышли в финал Еврокубка и завоевали путевку в Евролигу.

Мы доверяем тренерам, и они, как правило, оправдывают наше доверие результатом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Перасович продолжил работу. С хорватским специалистом был заключен контракт по схеме 1+1, предусматривающий опцию продления. Мы сделали Велимиру предложение и ждем его ответа, который он обещал дать в ближайшее время. Конечно, у нас есть и другие кандидаты на пост наставника, но постоянство – одна из моих главных ценностей.

Надеюсь, Перасович примет правильное решение. За 20 лет моего президентства мы крайне редко увольняли тренеров в разгар чемпионата. Если и расстаемся, то, как правило, по окончании сезона, с чувством благодарности и взаимного уважения. Мы не можем начать формировать состав, не определившись с главным тренером. Так что ожидаем решения Перасовича», – сказал Богачев.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

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