Джейсон Тейтум: «Это уже третья серия с пятым матчем для «Бостона». Знаем, что нужно делать»

Форвард «Селтикс» рассказал о состоянии команды перед пятым матчем финальной серии против «Уорриорз» (2-2).

«Поражение в четвертом матч было очень обидным, мы понимаем это. Впереди пятая игра, но нам не привыкать. Для нас это третья серия подряд с пятой игрой. Мы знаем, что нужно делать. Знаем, насколько все серьезно, знаем, что важны любые мелочи, что надо обращать внимание на детали, нюансы.

У сохраняю уверенность, как и по ходу всего розыгрыша плей-офф. Сохраняю уверенность, что мы отреагируем правильным образом и на протяжении большей части матча в понедельник будем играть лучше», – заявил Браун.

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона