Карри продолжает лидировать в гонке за MVP финала, Браун – 2-й, Тейтум – 3-й

Разыгрывающий «Голден Стэйт» продолжает лидировать в рейтинге самых ценных игроков финальной серии этого года по версии NBA.com.

В первых четырех матчах финала-2022 Стеф набирал в среднем 34,3 очка, 6,3 подбора и 3,8 передачи при реализации 50% бросков с игры и 49% трехочковых. В последней игре он отметился 43 очками и помог «Уорриорз» сравнять счет в серии (2-2).

На втором месте в гонке за MVP идет атакующий защитник «Селтикс» , его показатели – 22,3 очка, 7 подборов и 3,8 передачи. Одноклубник Брауна расположился на третьей позиции, в его активе 22,3 очка, 7 подборов и 7,8 передачи.

Звездные игроки «Голден Стэйт» (17,3 очка, 2,5 подбора, 2 передачи) и (16,5 очка, 8,5 подбора, 1,5 передачи) занимают четвертое и пятое места рейтинга соответственно.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА