Джейсон Тейтум имеет 34,1% с игры в финале, это антирекорд НБА при 20+ бросках за матч

Форвард испытывает трудности с реализацией бросков по ходу финальной серии этого года против «Голден Стэйт» (2-2).

Лидер «Селтикс» реализует в среднем 7 из 20,5 попытки с игры (34,1%) в первых четырех матчах серии. Это худший процент в истории среди игроков, которые совершали не менее 20 бросков за матч в финале.

Средние показатели Тейтума в финале-2022 составляют 22,1 очка, 7 подборов, 7,8 передачи, 1 перехват и 0,8 блок-шота.

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