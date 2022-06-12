Джейсон Тейтум – о победе в финальной серии: «Это будет непросто»

Форвард понимает, что победить «Голден Стэйт» в финальной серии плей-офф (2-2) будет нелегко.

«Хотели бы мы победить в четвертом матче и вести в счете 3-1? Это был бы лучший вариант развития событий, но это финальная серия.

Это искусство соревнования, они приехали сюда, чувствуя, что должны победить. Это было непросто.

Я думаю, вся прелесть именно в том, что это будет непросто. И не должно быть просто», — сказал Тейтум.

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