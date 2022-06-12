Тейтум может побить антирекорд Леброна по количеству потерь в одном розыгрыше плей-офф

Лидер совершил уже 91 потерю в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Если он совершит еще четыре, то побьет антирекорд («Лейкерс») по количеству потерь в одном розыгрыше плей-офф.

Тейтум уже занимает второе место по этому показателю в истории . Рекорд (94 потери) был установлен Леброном в плей-офф 2018 года, когда «Кливленд» проиграл «Голден Стэйт» в финальной серии.

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