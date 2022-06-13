Джейлен Браун: «Селтикс» все еще в отличном положении»

Форвард «Селтикс» оценил перспективы команды в финальной серии с «Уорриорз» при 2-2 после четырех матчей.

«Во всем можно найти позитив. Мне кажется, мы могли бы быть в лучшем положении, чем сейчас, но не получилось. Счет в серии 2-2. И все же нам не стоит вешать голову. Впереди отличные матчи, отличный баскетбол. Мы разобрали ошибки, мы сделали выводы. Я все еще считаю, что мы в отличном положении.

Мне очень интересно посмотреть, как мы проявим себя в следующем матче. Это очень интересно, это интригует. Все-таки мы в главной серии года, это вершина. Я верю в нашу команду, в наших парней – против любого соперника. Жду с нетерпением продолжения серии», – заявил Браун.

Пятая игра серии состоится в Сан-Франциско в понедельник.

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