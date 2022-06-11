Клэй Томпсон спровоцировал потерю у Джейлена Брауна на последней минуте 4-го матча

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«Голден Стэйт» сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с «Бостоном», победив в четвертом матче на выезде 107:97 (2-2).

За 1 минуту и 4 секунды до финальной сирены Кевон Луни забросил из-под кольца (102:97). В следующем владении «Уорриорз» удалось спровоцировать у соперника ключевую потерю. 

Форвард Джейлен Браун потерял мяч под давлением защитника «воинов» Клэя Томпсона. «Селтикс» после этого не набрали ни одного очка.

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