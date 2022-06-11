Антуан Уокер: «Джейлен Браун – MVP финальной серии»

Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт Антуан Уокер считает, что форвард «Селтикс» Джейлен Браун является самым полезным игроком финальной серии плей-офф против (2-1).

«Я бы выбрал .

В первом матче благодаря его выступлению в четвертой четверти они вернулись в игру. Безусловно, он был хорош во втором матче, но в третьем он сыграл потрясающе. То, как он начал матч, как он его закончил. Он стабилен.

Не знаю, чувствовали ли вы это, но в финале Восточной конференции он легко мог стать MVP», – сказал Уокер.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол