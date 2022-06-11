Стив Керр: «Уиггинс отлично противостоит Тейтуму и Брауну»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высоко оценил игру форварда команды Эндрю Уиггинса в четвертом матче финальной серии против «Селтикс» (107:97, 2-2).

Эндрю набрал 17 очков (7-17 с игры, 2-6 трехочковых), а также совершил 16 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 43 минуты на площадке.

«Уиггинс был великолепен. Нам приходится иметь дело с лидерами «Бостона» Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном. Они атлетичные и мастеровитые игроки, обладающие большими габаритами. Мы должны противостоять этому, Уиггинс отлично играет в защите, так что он продолжит оставаться на площадке долгое время», – сказал Керр.

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