Наз Митру-Лонг близок к переходу в «Милан»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии AX Армани Эксчейндж Милан Брешия Наз Митру-Лонг Баскетбол

Разыгрывающий Наз Митру-Лонг (28 лет, 193 см) в ближайшее время должен подписать контракт с «Миланом».

Сообщается, что соглашение будет заключено до 2024 года.

Интерес к плеймейкеру также проявляли «Панатинаикос» и «Фенербахче».

Митру-Лонг провел сезон-21/22 в «Брешии». В 33 матчах Серии А он набирал 17,5 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру.

Как ожидается, канадский баскетболист получит европейский паспорт. 

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные