«Виртус» близок к подписанию MVP чемпионата Италии Амедео Делла Валле

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Атакующий защитник «Брешии» Амедео Делла Валле (29 лет, 194 см) близок к подписанию соглашения с «Виртусом».

Как пишет BasketNews, в переходе игрока лично заинтересован главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло. Отмечается также, что Амедео сам заплатил за расторжение контракта с «Брешией».

Делла Валле был признан MVP чемпионата Италии в нынешнем сезоне. В 31 матче Серии А он набирал в среднем 18 очков, а также совершал 3,8 передачи, 2,7 подбора и 1,3 перехвата.

«Виртус» стал победителем Еврокубка-2022 и выступит в Евролиге в следующем сезоне.

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