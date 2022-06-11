«Виртус» близок к подписанию MVP чемпионата Италии Амедео Делла Валле

Атакующий защитник «Брешии» Амедео Делла Валле (29 лет, 194 см) близок к подписанию соглашения с «Виртусом».

Как пишет BasketNews, в переходе игрока лично заинтересован главный тренер «Виртуса» . Отмечается также, что Амедео сам заплатил за расторжение контракта с «Брешией».

Делла Валле был признан MVP чемпионата Италии в нынешнем сезоне. В 31 матче Серии А он набирал в среднем 18 очков, а также совершал 3,8 передачи, 2,7 подбора и 1,3 перехвата.

стал победителем Еврокубка-2022 и выступит в в следующем сезоне.

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