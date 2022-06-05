Билли Бэрон перейдет в «Милан» (Эмилиано Карча)

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Ожидается, что атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон (31 год, 188 см) летом перейдет в итальянский «Милан», сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.

Бэрон выступает за петербургский клуб с 2020 года. В нынешнем сезоне Лиги ВТБ он набирает 14,3 очка, 2,3 передачи и 1,4 подбора в среднем за матч. Показатели в Евролиге – 11,2 очка, 2,2 передачи и 1,7 подбора.

Бэрон занял 5-е место в прошедшем сезоне Евролиги по количеству реализованных трехочковых за матч (2,2).

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