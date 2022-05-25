Брэндон Дэвис склоняется к переходу в «Милан»

Центровой «Барселоны» (30 лет, 208 см) склоняется к решению продолжить карьеру в итальянском , сообщает BasketNews.

Согласно источникам, интерес к американцу также проявляет двукратный чемпион Евролиги .

Дэвис, чей контракт истекает этим летом, отклонил предложение «Барселоны» о продлении, поскольку клуб предлагает ему сокращение его текущей зарплаты.

В этом сезоне 30-летний центровой из Уганды набирал 9,9 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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