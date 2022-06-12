В Лас-Вегасе построят арену, готовую принять НБА

Компания Oak View Group анонсировала строительство новой многофункциональной арены в Лас-Вегасе.

Организация планирует возвести универсальный комплекс стоимостью 3 миллиарда долларов, который будет включать спортивную арену вместимостью 20 000 зрителей.

«Арена будет мирового уровня. Мы готовы потратить около миллиарда долларов на ее строительство. Она будет предназначена для концертов, спортивных событий, культурных мероприятий.

Если НБА когда-нибудь решит создать в Лас-Вегасе клуб, хотя в этом нет никакой уверенности, мы обязательно будем готовы и позаботимся о том, чтобы соответствовать всем стандартам», – заявил руководитель организации Тим Лейвеке.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер опроверг слухи о расширении лиги в ближайшие годы, но не исключил возможности открыть новые клубы в будущем.

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