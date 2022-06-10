Адам Сильвер – о скандировании в адрес Дрэймонда: «Мне понравилась энергия бостонских болельщиков»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал оскорбительное скандирование бостонских болельщиков в адрес форварда «Уорриорз» .

Во время третьего матча зрители в «ТД-Гарден» скандировали в адрес Грина: «Fuck You, Draymond».

«Я хочу, чтобы болельщики наслаждались собой и тем, что делают. Понятно, что мы в офисе лиги предпочли бы, чтобы это происходило с уважением ко всем участникам процесса, но все же понимаю их.

Мне понравилась энергия бостонских болельщиков», – заявил Сильвер.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА