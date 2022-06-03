Адам Сильвер: «Слухи о расширении НБА в 2024 году не соответствуют действительности»

Комиссионер НБА Адам Сильвер опроверг слухи о возможном расширении лиги в ближайшие годы.

«Слухи о расширении НБА в 2024 году не соответствуют действительности. В настоящее время мы не обсуждаем этот вопрос.

Но рано или поздно лига обязательно расширится», – заявил Сильвер.

В прошлом месяце обозреватель НБА из Портленда Джон Канзано сообщил, что лига выбрала Сиэтл и Лас-Вегас в качестве кандидатов на расширение в 2024 году, когда истечет срок действующего коллективного соглашения.

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