Адам Сильвер: «Расследование в отношении Роберта Сарвера близится к концу»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что независимое расследование в отношении владельца «Финикса» «близится к концу».

«Нет, никакой новой информации, кроме того, что мы приближаемся к концу.

В этом нет никаких сомнений. Это сложное расследование. Вовлечены и должны быть опрошены сотни людей. Мы должны позаботиться о том, что права всех участников защищены.

Это естественно, я понимаю, что люди расстроены тем, что расследование длится много времени, но мы, безусловно, очень близки к концу», – заявил Сильвер.

В ноябре НБА начала расследование в отношении «Финикса» и Сарвера. Основанием для расследования послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса, в которой мажоритарный владелец клуба обвиняется в расизме и женоненавистничестве.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?