Адам Сильвер: «Расследование в отношении Роберта Сарвера близится к концу»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что независимое расследование в отношении владельца «Финикса» Роберта Сарвера «близится к концу».
«Нет, никакой новой информации, кроме того, что мы приближаемся к концу.
В этом нет никаких сомнений. Это сложное расследование. Вовлечены и должны быть опрошены сотни людей. Мы должны позаботиться о том, что права всех участников защищены.
Это естественно, я понимаю, что люди расстроены тем, что расследование длится много времени, но мы, безусловно, очень близки к концу», – заявил Сильвер.
В ноябре НБА начала расследование в отношении «Финикса» и Сарвера. Основанием для расследования послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса, в которой мажоритарный владелец клуба обвиняется в расизме и женоненавистничестве.
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