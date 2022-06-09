Адам Сильвер: «Удивительно, что Леброн сумел стать миллиардером, будучи действующим игроком»

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Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил восхищение тем, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым действующим игроком лиги с состоянием в 1 миллиард долларов.

«Удивительно, что Леброн сумел стать миллиардером, будучи действующим игроком. По-моему, Майкл Джордан стал миллиардером только после завершения карьеры. Это показатель того, насколько большой стала эта лига во многих отношениях в глобальном масштабе.

Но нужно отдать должное Леброну, с первых дней в лиге он старался стать не только лучшим игроком в истории, но и выдающимся бизнесменом», – сказал Сильвер.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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