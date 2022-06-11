Джейсон Тейтум: «Я должен всегда бросать, когда получаю пространство»

Форвард считает, что ему нужно лучше использовать возможности для броска.

В четвертом матче финальной серии против «Уорриорз» (97:107, 2-2) лидер «Селтикс» за 43 минуты на площадке реализовал 8 из 23 с игры (3 из 5 с линии) и допустил 6 потерь.

«Я должен всегда бросать, когда получаю пространство. Каждый раз, когда я готовлю бросок слишком долго, они успевают закрыть меня. Думаю, нужно просто быстрее принимать решения, не пренебрегать открытыми бросками, использовать время, которое у меня есть.

Я должен продолжить выполнять хорошие передачи, сегодня у меня было слишком много потерь. Думаю, просто нужно быстрее думать на площадке», – сказал Тейтум.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале