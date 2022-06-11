Джейсон Тейтум имеет 25% с игры в 4-х четвертях финала

Форвард испытывает трудности с реализацией бросков по ходу финальной серии этого года против «Уорриорз» (2-2).

Лидер «Селтикс» попал лишь 34,1% бросков с игры в первых четырех матчах серии. Кроме того, результативность игрока снижается ближе к финальной сирене. Во вторых половинах Тейтум имеет 26,5% реализации, а в заключительных четвертях – 25%.

Средние показатели Джейсона в финале-2022 составляют 22,1 очка, 7 подборов, 7,8 передачи, 1 перехват и 0,8 блок-шота.

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