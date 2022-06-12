Эдриан Воджнаровски: «С Уильямсоном и Морэнтом сразу будут подписаны максимальные соглашения»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт этим летом продлят контракты со своими клубами на максимальных условиях.
«Ожидайте, что с Зайоном Уильямсоном, как и с Джа Морэнтом, который был вторым номером на том же драфте, сразу будут подписаны максимальные соглашения», – сказал Воджнаровски.
Уильямсон и Морэнт пришли в НБА в 2019 году. Зайон был выбран под 1-м номером, Джа – под 2-м. Этим летом оба игрока получат право на продление контракта новичка.
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