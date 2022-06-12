Зайон Уильямсон: «Я правда хочу играть в этой команде»

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, выступая в субботу в своем молодежном баскетбольном лагере, подчеркнул, что хочет остаться в «Пеликанс».

«Я правда хочу играть в этой команде. Это не секрет. Мне кажется, что я всегда говорил об этом», – заявил Уильямсон.

В апреле Уильямсон сказал, что подпишет долгосрочное продление контракта с «Пеликанс», если команда сделает ему предложение. Этим летом 1-й номер драфта-2019 будет иметь право на максимальное продление контракта на 5 лет и 186 млн долларов.

За три сезона в НБА Зайон сыграл в 85 матчах из 226 возможных.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы