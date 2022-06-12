Зайон Уильямсон потряс юного болельщика данком «мельница»

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон перед участниками своего молодежного баскетбольного лагеря исполнил великолепный данк «мельница», чем поразил одного из юных болельщиков.
Зайон продемонстрировал, что находится в хорошей форме.
Ранее вице-президент по баскетбольным операциям «Пеликанс» Дэвид Гриффин назвал Уильмсона игроком уровня максимального контракта и сказал, что продление соглашения с 21-летним форвардом будет «простым решением».
Зайон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе.
Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы