Зайон Уильямсон потряс юного болельщика данком «мельница»

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон перед участниками своего молодежного баскетбольного лагеря исполнил великолепный данк «мельница», чем поразил одного из юных болельщиков.

Зайон продемонстрировал, что находится в хорошей форме.

Ранее вице-президент по баскетбольным операциям «Пеликанс» Дэвид Гриффин назвал Уильмсона игроком уровня максимального контракта и сказал, что продление соглашения с 21-летним форвардом будет «простым решением».

Зайон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

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