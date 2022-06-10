Дэвид Гриффин – о продлении Уильямсона: «Зайон – игрок уровня максимального контракта. Это простое решение»

Вице-президент «Нового Орлеана» по баскетбольным операциям высказался о возможном продлении контракта форварда , который полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе.

Этим летом «Пеликанс» и Уильямсон могут подписать продление контракта на 5 лет и 181 миллион долларов.

«Тут не надо долго размышлять, все довольно просто. Этот парень исторически хорош, когда играет.

Зайон – игрок уровня максимального контракта. Это простое решение», – заявил Гриффин.

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