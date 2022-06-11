Зайон Уильямсон: «Не смотрю финал, достаточно было увидеть «Пеликанс» в 1-м раунде»

Форвард «Нового Орлеана» высоко оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, сейчас я почти не смотрю матчи. Я только узнаю, кто выиграл в финале. «Пелс» в первом раунде – это все, что мне нужно было увидеть. Я очень заинтересован в том, чтобы вернуться в игру», – сказал Зайон.

«Пеликанс» начали регулярный чемпионат с результатом 3-16, однако сумели переломить ситуацию и вышли в плей-офф. В первом раунде клуб из Луизианы уступил лучшей команде регулярки (2-4).

Этим летом и Уильямсон могут подписать продление контракта на 5 лет и 181 миллион долларов. За три сезона в НБА Зайон сыграл в 85 матчах из 226 возможных.

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