Стив Керр: «Для Дрэймонда Грина этот финал – огромное эмоциональное испытание, ему нужно разобраться»

Главный тренер «Голден Стэйт» прокомментировал замену форварда Дрэймонда Грина в концовке четвертого матча финальной серии против (107:97, 2-2).

Дрэймонд вторую встречу подряд набрал всего 2 очка (1 из 7 с игры). В четырех финальных матчах на его счету суммарно 17 очков и 18 фолов.

Форвард также заявил, что не в восторге от замены, но готов принять решение тренера.

«Эта серия — огромное испытание для него с эмоциональной точки зрения. Немного похоже на матчи против «Оклахомы» в 2016-м или против «Мемфиса» в начале нынешнего плей-офф.

В некоторых матчах ему сложно набирать очки из «краски» или играть пик-н-роллы, и это нормально. Просто нужно разобраться с этим и понять, как действовать дальше», – прокомментировал ситуацию Керр.

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Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА