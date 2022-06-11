Дрэймонд Грин – о замене в 4-й четверти: «Я не в восторге, но готов принять решение тренера»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу замены в ключевой момент четвертого матча финальной серии с «Селтикс» (107:97, 2-2).

Грин во второй игре подряд набирает всего 2 очка.

«Понятно, что я не в восторге от того, что меня отправляют на скамейку за 7 минут до завершения четвертой четверти в матче, в котором мы просто обязаны побеждать. Не буду сейчас рассказывать вам, что рад этому. Я боец, хочу быть на площадке. Но, если таково решение тренера, то я готов принять его.

Надо продолжать оставаться в игре и, когда тебя возвращают на площадку, стараться приносить пользу. Такой у меня подход, не придавать этому чрезмерного значения. Я всегда придерживался точки зрения, что если с тобой что-то не так, то тебе и иметь с этим дело. Вот и все», – заявил Дрэймонд.

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